Ruba l’auto a un conoscente | fugge dalla polizia e provoca incidenti | fermato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Probabilmente in stato di alterazione alcolica, ha seminato il panico per le strade di Marcianise con un’autota ad un, tamponando altre auto. Protagonista un 45enne, che è stato denunciatodi Stato per furto aggravato e danneggiamento. I poliziotti del Commissariato di Marcianise sono intervenuti su segnalazione di furto d’auto, e hanno così rintracciato il 45enne a bordo di una vetturata poco prima; questi ha così ingranato la marcia ed è stato inseguitovolante,ndo in direzione Caivano sulla strada sannitica; nella folle corsa, il 45enne ha prima tamponatocon a bordo una famiglia, poi altre vetture; molti automobilisti hanno evitato l’impatto accostando a ...