Rovesci e temporali sul Lazio | allerta gialla per lunedì 26 settembre

Roma – "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di lunedì 26 settembre e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di Rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali della regione". Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. "Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri e Bacini ...

