Roma, i Friedkin pronti a rinnovare Tiago Pinto (Di lunedì 26 settembre 2022) La proprietà della Roma è molto soddisfatta del lavoro svolto da Tiago Pinto e vogliono rinnovargli il contratto la famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, è molto soddisfatta del lavoro fatto da Tiago Pinto come direttore sportivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la volontà della società è quella di rinnovare il contratto di rinnovare l’attuale contratto triennale del dirigente portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) La proprietà dellaè molto soddisfatta del lavoro svolto dae vogliono rinnovargli il contratto la famiglia, proprietaria della, è molto soddisfatta del lavoro fatto dacome direttore sportivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la volontà della società è quella diil contratto dil’attuale contratto triennale del dirigente portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

asromaliveit1 : Ha lavorato bene #Pinto da quando è nella Capitale. E allora anche il suo, di rinnovo, si avvicina. #Roma… - summa57 : RT @ilRomanistaweb: ?? Il futuro dei conti della #Roma passa anche per nuovi sponsor I #Friedkin puntano sull’aumento del fatturato. Si sta… - RomanistaVN : RT @ilRomanistaweb: ?? Il futuro dei conti della #Roma passa anche per nuovi sponsor I #Friedkin puntano sull’aumento del fatturato. Si sta… - erporomarchese : RT @ilRomanistaweb: ?? Il futuro dei conti della #Roma passa anche per nuovi sponsor I #Friedkin puntano sull’aumento del fatturato. Si sta… - ilRomanistaweb : ?? Il futuro dei conti della #Roma passa anche per nuovi sponsor I #Friedkin puntano sull’aumento del fatturato. Si… -