Oggi è un altro giorno lunedì 26 settembre 2022 non va in onda: ecco perché (Di lunedì 26 settembre 2022) Una mattinata ‘movimentata’ sul fronte televisivo in casa Rai. Un po’ per lo sciopero e un po’ per le elezioni politiche, molti programmi sono stati cancellati e il palinsesto, anche pomeridiano, è stato stravolto. Cancellati Unomattina e Storie Italiane I telespettatori che questa mattina si sono sintonizzati su Rai 1 hanno subito notato che qualcosa non andava. Unomattina, il programma di Massimiliano Ossini, non è andato in onda. E lo stesso è accaduto con Storie Italiane di Eleonora Daniele. Il motivo? L’azienda ha deciso di lasciare spazio alle elezioni, all’informazione con un’edizione lunga e straordinaria del TG1 che vede alla conduzione la direttrice Monica Maggioni. Salta Oggi è un altro giorno Niente da fare anche per Oggi è un altro giorno. Il programma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Una mattinata ‘movimentata’ sul fronte televisivo in casa Rai. Un po’ per lo sciopero e un po’ per le elezioni politiche, molti programmi sono stati cancellati e il palinsesto, anche pomeridiano, è stato stravolto. Cancellati Unomattina e Storie Italiane I telespettatori che questa mattina si sono sintonizzati su Rai 1 hanno subito notato che qualcosa non andava. Unomattina, il programma di Massimiliano Ossini, non è andato in. E lo stesso è accaduto con Storie Italiane di Eleonora Daniele. Il motivo? L’azienda ha deciso di lasciare spazio alle elezioni, all’informazione con un’edizione lunga e straordinaria del TG1 che vede alla conduzione la direttrice Monica Maggioni. Saltaè unNiente da fare anche perè un. Il programma ...

