Napoli | Lozano-Vargas | il paragone sui social

(Di lunedì 26 settembre 2022) Suista spopolando unmolto particolare traed Edu: un gol in Nazionale dell’attaccante messicano ha scatenato questo. Tuttavia, con ilè ancora a secco ed è proprio per questo che è nata questa assonanza tra i due.è arrivato in azzurro con grandi aspettative ma alla fine L'articolo

CalcioNews24 : In casa #Napoli si pensa già alla prossima gara ?? - SportdelSud : ???? Con #Lozano che rientrerà a Napoli solamente venerdì, Alessio #Zerbin si candida ad una maglia da titolare per… - napolimagazine : RT @apetrazzuolo: Buongiorno, il mio editoriale è online su @NapoliMagazine.Com >>> - apetrazzuolo : Buongiorno, il mio editoriale è online su @NapoliMagazine.Com >>> - filippoioi : RT @aeroportodiorly: io nel mercato del napoli vedo una possibilità più che concreta. la cessione di lozano in estate pare ormai data fatta… -

si candida per una maglia da titolare in vista del match contro il Torino. Ma i piani di Spalletti... Come riferito da Il Mattino, Hirvingsi candida per una maglia da titolare ...... HirvingCon Politano fuori per infortunio, contro il Torino Spalletti dovrà necessariamente affidarsi a Hirvingper la fascia destra del suo. Ma il messicano rientrerà in città ...Sui social sta spopolando l'assurdo paragone tra Lozano e Vargas: vediamo cosa hanno in comune i due calciatori ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla sua sfida di campionato contro il Torino ...