“Mattino Cinque”, Federica Panicucci costretta ad interrompere la diretta: “Scusate” (Di lunedì 26 settembre 2022) News Tv. “Mattino 5” caso Saman. Nel corso di una puntata del programma televisivo di Canale 5, Federica Panicucci è stata costretta ad interrompere la diretta. La conduttrice in quel momento stava parlando del “Grande Fratello Vip“, ma ha interrotto i suoi ospiti, annunciando un importante aggiornamento sul caso. “Ubi maior, minor cessat”, dicevano i latini: il caso dell’omicidio di Saman è sicuramente più importante rispetto agli aggiornamenti sul “GF VIP”. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Mattino 5”, la moglie di Stefano Tacconi: “Mi ha chiamato dall’ospedale dicendomi di prepararci al peggio” “Mattino 5” caso Saman: Federica Panicucci interrompe la diretta È iniziata la sedicesima stagione di ... Leggi su tvzap (Di lunedì 26 settembre 2022) News Tv. “5” caso Saman. Nel corso di una puntata del programma televisivo di Canale 5,è stataadla. La conduttrice in quel momento stava parlando del “Grande Fratello Vip“, ma ha interrotto i suoi ospiti, annunciando un importante aggiornamento sul caso. “Ubi maior, minor cessat”, dicevano i latini: il caso dell’omicidio di Saman è sicuramente più importante rispetto agli aggiornamenti sul “GF VIP”. (Continua…) LEGGI ANCHE: “5”, la moglie di Stefano Tacconi: “Mi ha chiamato dall’ospedale dicendomi di prepararci al peggio” “5” caso Saman:interrompe laÈ iniziata la sedicesima stagione di ...

marvanter : mia zia che mi propone poi di fare la pendolare da casa sua con partenza alle cinque del mattino e rientro alle die… - 361_magazine : Federica Panicucci in imbarazzo a Mattino Cinque: spunta la parolaccia dal GF Vip - ggiupponielena : RT @prinxesschia: pazzesco il fuso orario: in America sono le cinque del mattino, in Australia le sette di sera, in Cina le quattro di pome… - annaoannarella : RT @prinxesschia: pazzesco il fuso orario: in America sono le cinque del mattino, in Australia le sette di sera, in Cina le quattro di pome… - littlemixftlodo : RT @prinxesschia: pazzesco il fuso orario: in America sono le cinque del mattino, in Australia le sette di sera, in Cina le quattro di pome… -