“Ma si è messo con lei?” I due super vip beccati così a Milano | nuova coppia davvero inaspettata

(Di lunedì 26 settembre 2022) Unavip all’orizzonte. Ne sono certi tutti gli utenti, che hanno diffuso la foto in questione che farebbe intendere che tra i due ci sia qualcosa che vada oltre l’amicizia. A postare l’immagine è stato proprio lui, attraverso un’Instagram story. Stiamo parlando di Michele Morrone, che potrebbe avere unafidanzata decisamente molto famosa. Video e istantanee sono presenti ovunque e adesso si aspetta solamente qualche dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, che ancora non si è registrata. A proposito di Michele Morrone e le voci sullafidanzata, si era vociferato del ritorno di fiamma tra lui ed Elena D’Amario nei mesi scorsi. L’attore e e la ballerina sono stati sorpresi di nuovo insieme. E lui con una delle storie Instagram sembrava aver confermato tutto. Per lui è certo ...

Mov5Stelle : “La mia candidatura con il MoVimento 5 Stelle? È l’unico partito che ha messo al centro della sua agenda la lotta a… - NaliOfficial : Quando immaginavo la copertina di #Bellissima volevo funzionasse al contrario. Che fosse imperfetta, che creasse un… - ItaliaViva : 'Siamo tra i pochi ad aver messo la scuola, l’università, la cultura al centro della nostra campagna. Continueremo… - Rosy_DiAngelo : @Esaurita02 @DioBenedicaMe Noi non abbiamo mai vissuto una vera sconfitta non ci hanno messo alla gogna perché all’… - fallinxcardigan : poi siamo finiti a parlare del fatto che ho fatto outing con dei miei compagni e mi fa “ah ma allora sei chiusa sol… -

RaiNews

L'ex ministro però ha subito rilanciato il progettoin campoIv : "Abbiamo il compito di dare una rappresentanza stabile e organizzata all'Italia che cerca una politica seria.quasi l'8%...La borsa di Milano si sta avvicinando al giro di boa delle 13,30il Ftse Mib in rialzo dello 0,6 per cento a quota 21191 punti. Analizzando il grafico intraday ... haun'ipoteca sulla sua ... Meloni: "Dal voto indicazione chiara, governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia" - Italia al voto: la diretta di Rainews24 in tempo reale - Italia al voto: la diretta di Rainews24 in tempo reale A MARINA DI PUNTALDIA IN SARDEGNA SI ASSEGNANO LA “RS21 CUP YAMAMAY” E L’ITALIAN CHAMPIONSHIP Marina di Puntaldia (San Teodoro) ...Nel più antico museo civico di Milano, in corso Venezia, sono custoditi resti di esemplari estinti che alimentano la ricerca scientifica. Presenti anche minerali radioattivi, rare farfalle, una lince ...