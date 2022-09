Lukashenko | Con la Russia non tollereremo umiliazioni dall' Occidente

simonetti_lina : RT @Gianl1974: Putin: l'Occidente deve rispettare la Russia 'L'Occidente deve rispettare la Russia', ha dichiarato il presidente russo Vla… - infoitestero : Lukashenko, con Russia non tollereremo umiliazioni Occidente - _a1_s2_d3_ : RT @Gianl1974: Putin: l'Occidente deve rispettare la Russia 'L'Occidente deve rispettare la Russia', ha dichiarato il presidente russo Vla… - Marilen97832318 : RT @Gianl1974: Putin: l'Occidente deve rispettare la Russia 'L'Occidente deve rispettare la Russia', ha dichiarato il presidente russo Vla… - Yojmto : RT @Gianl1974: Putin: l'Occidente deve rispettare la Russia 'L'Occidente deve rispettare la Russia', ha dichiarato il presidente russo Vla… -

Tanto poi tornano", ha dettoa Putin,evidente desiderio di condividere la sua esperienza. Davanti a un Putin dall'aria non troppo convinta. 26 settembre 2022Cosi' il presidente della Bielorussia Alexander, a colloquioPutin a Sochi, in Russia. Il leader di Minsk ha poi minacciato: "Senza rispetto, non parleremol'Occidente. Siamo slavi,...Milano, 26 set. (askanews) - Cose mai viste in Russia. In Daghestan un poliziotto scappa dai manifestanti e soprattutto dalle manifestanti, mamme ...'Il futuro dei Paesi occidentali e' con noi, con la Russia, che ha tutto cio' di cui abbiamo bisogno. E loro hanno qualcosa che possiamo ...