Luigi Di Maio perde la sfida a Fuorigrotta | il ministro ex M5s è fuori dal Parlamento

(Di lunedì 26 settembre 2022)Diladiretta a Napolicon il candidato del Movimento 5 stelle Sergio Costa. E il suo partito Impegno Civico restadal, a eccezione di Bruno Tabacci che ha vinto nel collegio Loreto, l’uninominale Lombardia 1. Secondo i dati del Viminale, infatti, Sergio Costa del Movimento 5 stelle è stato eletto con 67.936 voti (39,72%), mentre Dine ha raccolti 41.743, fermandosi al 24,41%. Mariarosaria Rossi per il centrodestra ha raccolto invece 38.515 voti (22,52%). Il leader del M5s Conte ha commentato il risultato deldegli Esteri: «Preferisco ricordare le battaglie che abbiamo fatto insieme e la determinazione che abbiamo messo per realizzare le nostre riforme, ...

SkyTG24 : #ElezioniPolitiche2022 Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - fattoquotidiano : Luigi Di Maio sconfitto da Sergio Costa (M5s) nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta - ilNycko : RT @dario_head: Luigi Di Maio al Grande Fratello VIP 2023 - giovannyna3 : RT @dario_head: Luigi Di Maio al Grande Fratello VIP 2023 -

Bene i Cinque Stelle in Campania, dove l'exDiperde a Napoli - Fuorigrotta contro Sergio Costa. Bonino e Calenda non riescono a passare a Roma. Ilaria Cucchi vince a Firenze, Aboubakar ...M5s passa, invece, dall'essere stato il partito più votato nel 2018 al finire comunque sul "podio" dopo 4 anni, nonostante le spaccature e l'uscita dell'ormai ex capo politicoDi, la cui ... Luigi Di Maio vota a Napoli per le elezioni Il candidato M5s Fabio Selleri è al 10,86%, quello del Terzo Polo Marco Lombardi al 9,36%. Lorenzo Cesa, invece, leader Udc si afferma in Molise con il 43,12 e scatta il seggio alla Camera. Al Senato ...“Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunita’ dovra’ aprire una ri ...