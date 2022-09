Le teorie No vax sul vaccino tetravalente alla Camera dei Deputati: prive di fondamento scientifico (Di lunedì 26 settembre 2022) Capita spesso che vecchi episodi vengano riciclati e presentati come recenti. Il caso dell’intervento di Loretta Bolgan in una conferenza presso la Camera dei Deputati è un esempio tra tanti. Si parla di presunte sostanze pericolose contenute nei vaccini, ma non quelli anti Covid: l’evento si svolse ben prima della pandemia. Si tratta di una delle conferenze stampa, organizzate da Corvelva e dall’allora deputata M5S Sara Cunial (entrambe figure apprezzate negli ambienti No vax) il 24 gennaio e il 27 giugno 2019. Di certe teorie ne avevamo parlato nel 2021 e ribadiamo, come allora, che le affermazioni di Bolgan risultano prive di fondamento. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Il fatto che delle affermazioni vengano fatte in una conferenza stampa alla Camera dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Capita spesso che vecchi episodi vengano riciclati e presentati come recenti. Il caso dell’intervento di Loretta Bolgan in una conferenza presso ladeiè un esempio tra tanti. Si parla di presunte sostanze pericolose contenute nei vaccini, ma non quelli anti Covid: l’evento si svolse ben prima della pandemia. Si tratta di una delle conferenze stampa, organizzate da Corvelva e dall’allora deputata M5S Sara Cunial (entrambe figure apprezzate negli ambienti No vax) il 24 gennaio e il 27 giugno 2019. Di certene avevamo parlato nel 2021 e ribadiamo, come allora, che le affermazioni di Bolgan risultanodi. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Il fatto che delle affermazioni vengano fatte in una conferenza stampadei ...

asocialbunny : @LaBombetta76 Non entro nel merito del glifosato e altre stronzate dette nel video, ma lo dice chiaramente che si t… - BadMedic : @unoacaso1981 Teorie no vax e frasi pro Russia? Quelli sono Rizzo a sinistra, Adinolfi e Di Stefano a destra. - unoacaso1981 : @BadMedic Questo vale per tutti. Certo è che per te, che ti fai conoscere per come tratti i no vax, per la vicinanz… - KookieN00na : @hyunIixforever Ma sono no vax amo... Letteralmente se leggi sotto hanno solo mattoncini nel nome, errori di ortogr… - alexlondra3 : @DanieleDann1 @Luigi_piann @Maspuntax @Virna25marzo @fdragoni @LaVeritaWeb Anche quando -