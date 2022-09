Le due studentesse, rispettivamente congolese e afghana, interverranno, a Roma, alla conferenza sul diritto all'istruzione dei rifugiati, promossa dall'UNHCR con un network di università, ONG e agenzie internazionali (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 68% dei bambini rifugiati è iscritto alla scuola primaria. Ma la percentuale scende bruscamente al 37% per quanto riguarda la scuola secondaria, mentre soltanto il 6% dei rifugiati – in rialzo rispetto all’1% di pochi anni fa – ha accesso a percorsi di studi accademici. A segnalare questi dati provenienti da oltre 40 Paesi è il nuovo rapporto “All Inclusive: The Campaign for Refugee Education” dell’UNHCR, che mostra come i rifugiati siano indietro rispetto ai loro coetanei non rifugiati per quanto riguarda l’iscrizione a tutti i livelli di istruzione. La vita nel campo profughi raccontata da 6 ragazze yazide ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 68% dei bambiniè iscrittoscuola primaria. Ma la percentuale scende bruscamente al 37% per quanto riguarda la scuola secondaria, mentre soltanto il 6% dei– in rialzo rispetto all’1% di pochi anni fa – ha accesso a percorsi di studi accademici. A segnalare questi dati provenienti da oltre 40 Paesi è il nuovo rapporto “All Inclusive: The Campaign for Refugee Education” dell’, che mostra come isiano indietro rispetto ai loro coetanei nonper quanto riguarda l’iscrizione a tutti i livelli di. La vita nel campo profughi raccontata da 6 ragazze yazide ...

petergomezblog : Incredibile a Voghera: due studentesse 17enni pacificamente sedute con cartelli di protesta per il clima portate in… - enpaonlus : Incredibile a Voghera: due studentesse 17enni sedute con cartelli di protesta per il clima portate in Questura e de… - fanpage : Stavano manifestando pacificamente davanti alla loro scuola per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi ambient… - IOdonna : Le due studentesse, rispettivamente congolese e afghana, interverranno, a Roma, alla conferenza sul diritto all'ist… - diamantelei1 : @Estt23 allora se sei una studentesse di medicina, elencami la differenza tra virus a RNa, i tre obiettivi di una c… -