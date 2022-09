LALAZIOMIA : Lazio incantata da Fernandes: la grande promessa ha 16 anni -

Corriere dello Sport

ROMA - Impatto convincente Strabiliante, si addice di più. Soltanto 16 anni, eppure è già sulla bocca di tutti. Soprattutto di chi l'ha visto due volte nel giro di una settimana. Saná Fernandes è ...Una fantastica finestra sullo "scrigno" d'Abruzzo, il suo Parco più grande (condiviso cone ... alla sua seconda produzione originale (prima c'è stata La via, sulla Val Grande in ... Lazio incantata da Fernandes: la grande promessa ha 16 anni Proposto dall’ex Couto a Tare, era allo Sporting Lisbona: impatto forte il suo tra Primavera e Under 18. Guizzi, velocità e che gol ...Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni de Il Mattino tessendo le lodi di Ciro Immobile. Le sue dichiarazioni Nella lunga intervista rilasciata a Il Mattino, Giovanni Simeone tesse le lodi di Ciro Im ...