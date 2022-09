La sottile ironia di Morgan su X Factor e Sanremo | “Hanno fatto bene a cacciarmi” | cos’ha detto

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ieri sera, domenica 25 settembre, la voce dei Bluvertigo ha tenuto uno show al Teatro Masini di Faenza durante il quale ha raccontato l’importanza dello strumming degli artisti. Eppure, nella didascalia che accompagna un video estratto dalla serata c’è tutta una riflessione disu Xe il Festival di, con un Marco Castoldi che cerca di interpretare conle sue esperienze passate come una “botta di cu*o”. Lo fa,, mostrando il momento in cui ha spiegato lo strumming – lo stile delle pennate sulla chitarra – di David Bowie sulle note di Space Oddity. Nella didascalia il cantautore brianzolo si definisce “monotono” e liquida l’argomento come “discorsi da bar”, downgradandosi a “finto e noioso” in quanto “non padroneggio la materia musicale” e ...

