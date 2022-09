In Sicilia è andato molto bene il partito di Cateno De Luca (Di lunedì 26 settembre 2022) Sud chiama Nord, fondato da un controverso politico con seguito a Messina, potrebbe ottenere anche dei collegi all'uninominale Leggi su ilpost (Di lunedì 26 settembre 2022) Sud chiama Nord, fondato da un controverso politico con seguito a Messina, potrebbe ottenere anche dei collegi all'uninominale

ilpost : In Sicilia è andato molto bene il partito di Cateno De Luca - MarcoBallini : quasi mi stavo pentendo di non essere andato a votare poi ho letto che la compagna di Berlusconi è stata eletta in… - antoluigi54 : @Nonha_stata Conte ha recuperato perché è andato da solo, non avrebbero fatto accordo come del resto successo in Sicilia. - DemosuMarte : Oggi sono andato a votare per le Regionali in Sicilia, e sono andato al seggio con la maglietta del mio partito. Ne… - LiveSiciliaCT : Ottimo riscontro per “I Capuleti e I Montecchi” andato in diretta su Rai5 -