In bilico le leadership di Salvini e Letta, flop di Di Maio. E Conte festeggia (Di lunedì 26 settembre 2022) La sconfitta della Lega La Lega di Matteo Salvini si ferma intorno al 9%. Ben lontana da quel 26% di Fratelli d’Italia, primo partito di coalizione. Ma soprattutto molto lontana dalle ultime tornate elettorali. Il paradosso è evidente, scrive il Corriere: un partito che siederà al tavolo dei vincitori, destinato al governo e alla guida del paese, ha perso quasi la metà dei voti percentuali rispetto al 2018, tre voti su quattro se si paragonano le politiche 2022 alle elezioni d’oro della Lega, le europee 2019, che fino a ieri erano poi le ultime in cui ha votato tutta Italia. La Lega è il quarto partito, i Cinque Stelle di Giuseppe Conte nel derby tre le forze politiche del governo gialloverde l’hanno nettamente battuta. Che cosa farà ora il segretario del partito? Anche perché dietro l’angolo, c’è un altro rischio grosso: le Regionali in Lombardia. E ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) La sconfitta della Lega La Lega di Matteosi ferma intorno al 9%. Ben lontana da quel 26% di Fratelli d’Italia, primo partito di coalizione. Ma soprattutto molto lontana dalle ultime tornate elettorali. Il paradosso è evidente, scrive il Corriere: un partito che siederà al tavolo dei vincitori, destinato al governo e alla guida del paese, ha perso quasi la metà dei voti percentuali rispetto al 2018, tre voti su quattro se si paragonano le politiche 2022 alle elezioni d’oro della Lega, le europee 2019, che fino a ieri erano poi le ultime in cui ha votato tutta Italia. La Lega è il quarto partito, i Cinque Stelle di Giuseppenel derby tre le forze politiche del governo gialloverde l’hanno nettamente battuta. Che cosa farà ora il segretario del partito? Anche perché dietro l’angolo, c’è un altro rischio grosso: le Regionali in Lombardia. E ...

