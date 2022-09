Il difensore del Man Utd Malacia ammette di “non essere d’accordo” con Van Gaal sul processo di difensore centrale (Di lunedì 26 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il difensore del Man Utd Tyrell Malacia dice di “non essere d’accordo” con Louis van Gaal che lo ha provato come difensore centrale in una recente partita internazionale. L’Olanda è arrivata alle finali della Nations League domenica battendo il Belgio 1-0 con Malacia che è uscito dalla panchina nell’intervallo dell’intervallo. Malacia è abituato a giocare come terzino sinistro per il Man Utd e il suo paese, ma Van Gaal ha deciso che il 23enne avrebbe giocato in lato sinistro di un terzino a tre contro il Belgio. Gossip sul trasferimento: la stella di Villa punta a sostituire l’obiettivo del Man Utd; L’affare di Foden da 78 milioni di ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 26 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ildel Man Utd Tyrelldice di “non” con Louis vanche lo ha provato comein una recente partita internazionale. L’Olanda è arrivata alle finali della Nations League domenica battendo il Belgio 1-0 conche è uscito dalla panchina nell’intervallo dell’intervallo.è abituato a giocare come terzino sinistro per il Man Utd e il suo paese, ma Vanha deciso che il 23enne avrebbe giocato in lato sinistro di un terzino a tre contro il Belgio. Gossip sul trasferimento: la stella di Villa punta a sostituire l’obiettivo del Man Utd; L’affare di Foden da 78 milioni di ...

teatrolafenice : Nasceva oggi a Digione Jean-Philippe Rameau, portabandiera del gusto classico, del Rococò, dell'aristocrazia e sopr… - amnestyitalia : Il difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja è in carcere dal 2011 solo manifestato pacificamente. 11 anni r… - VELOSPORT1960 : - CalcioPillole : Mercato #Inter, addio #Skriniar? Rinnovo in bilico e l'ombra del PSG sul difensore. - PSGInMyBlood : RT @PsicologRN: @TeofiloSteven Non aver ceduto a 65M un difensore in scadenza, sapendo che non avresti mai pareggiato l’offerta del PSG, pe… -