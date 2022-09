Highlights e gol Inghilterra-Germania 3-3, Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di lunedì 26 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Inghilterra-Germania 3-3, match valido per la sesta ed ultima giornata della Nations League 2022/2023. I gol tutti nel secondo tempo: prima la Germania con Gundogan e Havertz, poi inizia la rimonta inglese. I marcatori sono Shaw, Mount e Kane. Tutto finito? Assolutamente no. Minuto 87? e ancora Havertz porta il risultato sul definitivo 3-3. Di seguito il VIDEO con gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilcon glie i gol di3-3, match valido per la sesta ed ultima giornata della. I gol tutti nel secondo tempo: prima lacon Gundogan e Havertz, poi inizia la rimonta inglese. I marcatori sono Shaw, Mount e Kane. Tutto finito? Assolutamente no. Minuto 87? e ancora Havertz porta il risultato sul definitivo 3-3. Di seguito ilcon gli. SportFace.

