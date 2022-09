Gf Vip | La Fidanzata Di Luca Salatino Contro Una Vippona!

(Di lunedì 26 settembre 2022) Al Gf Vip 7 non è passata inosservata l’accesa lite avvenuta dopo l’ultima diretta tra Elenoire Ferruzzi e. A dire la sua sulla vicenda, è intervenuta via social anche Soraia Allam,dell’ex tronista di Uomini e donne. Ma con chi se l’è presa la nostra Soraia? Ecco tutti i dettagli!e Elenoire ai ferri corti: diverbio infuocato nella notte Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni e già ci sono le prime polemiche. Tensione alle stelle sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. In queste ultime ore, è stata ladia farsi sentire via social, tuonandouna delle concorrenti. Soraia se l’è presa con Sara Manfuso, accusandola di essere falsa. Ma perché si è tanto arrabbiata la ...

FabioCarlin2 : Il problema qui è che l'unica vera vip è la prati...tutti gli altri=.......la sorella di...la fidanzata di......l e… - 2rMarzia : RT @valeriosaitta1: @CPF02294951 @Lunababaccetto Non gli posso esprimere direttamente il mio disappunto perché, da democratico qual è, mi h… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2022: Soraya, la fidanzata di Luca Salatino, a Elenoire Ferruzzi: “Ti sei fatta un film” - bellicapelli15 : Grande Fratello Vip 2022: Soraia, la fidanzata di Luca Salatino, a Elenoire Ferruzzi: “Ti sei fatta un film”… - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 2022: Soraya, la fidanzata di Luca Salatino, a Elenoire Ferruzzi: “Ti sei fatta un film” -

Antonino Spinalbese è entrato nella Casa del Grande Fratellocon una personalità chiusa ed enigmatica. Non è facile per lui aprirsi e parlare del suo mondo privato. Ma più i giorni passano e più l'ex marito di Belen Rodriguez apre il suo cuore. In ......affrontare la situazione con la sorella durante la permanenza nella casa del Grande Fratello7, ... Perché lei adesso èe lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà', le parole ...Antonino Spinalbese ha parlato di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ancora una volta. Ma cosa ha detto Le sue parole all'interno ...Elenoire Ferruzzi ha un crollo nella casa del Grande Fratello Vip, dopo il confronto in puntata con la fidanzata di Luca Salatino.