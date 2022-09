Elezioni, i mercati attendono la Nadef: con la crescita in calo e il deficit/pil in aumento Meloni non ha spazio fiscale per la manovra (Di lunedì 26 settembre 2022) La scadenza è domani, 27 settembre. E’ il giorno entro il quale il governo in carica – per quanto dimissionario – deve presentare alle Camere la Nota di aggiornamento al Def. Non era mai successo che l’appuntamento si intrecciasse direttamente con le Elezioni politiche e che fosse, proprio per questo, così atteso dai mercati: i contenuti di quel documento, che è la cornice macroeconomica della legge di Bilancio, fotograferanno una situazione economica in rapido peggioramento. Con la crescita in calo di 1,5-2 punti rispetto alle previsioni della scorsa primavera e il deficit/pil che si gonfia sia per effetto del rallentamento sia per l’aumento degli interessi sul debito e per le spese “obbligate” (vedi l’indicizzazione delle pensioni all’inflazione). Risultato: lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) La scadenza è domani, 27 settembre. E’ il giorno entro il quale il governo in carica – per quanto dimissionario – deve presentare alle Camere la Nota di aggiornamento al Def. Non era mai successo che l’appuntamento si intrecciasse direttamente con lepolitiche e che fosse, proprio per questo, così atteso dai: i contenuti di quel documento, che è la cornice macroeconomica della legge di Bilancio, fotograferanno una situazione economica in rapido peggioramento. Con laindi 1,5-2 punti rispetto alle previsioni della scorsa primavera e il/pil che si gonfia sia per effetto del rallentamento sia per l’degli interessi sul debito e per le spese “obbligate” (vedi l’indicizzazione delle pensioni all’inflazione). Risultato: lo ...

