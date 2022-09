Di Maio resta fuori dal prossimo Parlamento

(Di lunedì 26 settembre 2022) Luigi Diè stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoligrotta e quindi, con ogni probabilità, il ministro degli Esteri ed ex esponente del M5S, saràdal. Nel collegio uninominale della Camera di Napoligrotta, Sergio Costa del M5S ha battuto il ministro degli Esteri Luigi DiNel collegio uninominale della Camera di Napoligrotta, secondo l’elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, è infatti statisticamente certa la vittoria dell’ex ministro dell’Ambiente, Sergio Costa per il M5S. “Luigi Disconfitto nel collegio di Napoligrotta” ha scritto su Twitter il direttore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, postando il tweet di YouTrend: ...

618Q1 : RT @Affaritaliani: Di Maio resta fuori dal Parlamento. A Napoli sconfitto da Costa (M5S) - gabrielesturba : Poi ci sono i resti. A Di Maio non gli resta che piangere. - _kuball_ : RT @cicciorosina: di maio resta fuori dal parlamento rispettando così il vincolo dei due mandati -

Il Pduna grande incompiuta, non sfonda, galleggia, certo migliora il risultato di quattro ...l'Unione popolare dell'ex sindaco De Magistris e Impegno civico del ministro degli Esteri Di(l'...... +Europa di Emma Bonino tra il 2,5 e il 4,5%, Impegno civico di Luigi Dinon oltre il 2%. ...all'inizio della campagna elettorale e il Terzo polo che cerca il sorpasso su Forza Italia ma... Di Maio resta fuori dal prossima Parlamento Aveva fondato il suo partito lasciando i 5 Stelle e prometteva di "valere oltre il 3 per cento". Invece l'unica ragione per cui qualcuno si è ...Guerra, caro-energia e crisi economica, superbonus, salario minimo e reddito sono gli argomenti quasi esclusivi scelti per la sua comunicazione in ...