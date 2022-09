Da Paragone a De Magistris, Rizzo e Cunial: le liste dei leader “antisistema” restano fuori dal Parlamento. Ma tutti vanno meglio di Di Maio (Di lunedì 26 settembre 2022) Niente seggi per i partiti “antisistema“. I cittadini non hanno premiato la strategia elettorale delle piccole liste che si sono presentate come indipendenti dalle principali coalizioni, in rottura con i partiti che hanno dominato il panorama politico degli ultimi anni, fatti di governi di solidarietà e unità nazionale. Non sfonda la leadership di rottura di Gianluigi Paragone: il suo partito ItalExit si ferma attorno al 2%, lontano dalla soglia di sbarramento del 3% che avrebbe garantito l’entrata in Parlamento. Il senatore uscente, fuoriuscito dal Movimento 5 stelle, ha ammesso di aver contato su un’affluenza decisamente superiore: “Non credo sia un bene per la democrazia un’affluenza così bassa. C’è un Paese preoccupato che non trova nella proposta politica né una risposta né una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Niente seggi per i partiti ““. I cittadini non hanno premiato la strategia elettorale delle piccoleche si sono presentate come indipendenti dalle principali coalizioni, in rottura con i partiti che hanno dominato il panorama politico degli ultimi anni, fatti di governi di solidarietà e unità nazionale. Non sfonda laship di rottura di Gianluigi: il suo partito ItalExit si ferma attorno al 2%, lontano dalla soglia di sbarramento del 3% che avrebbe garantito l’entrata in. Il senatore uscente,uscito dal Movimento 5 stelle, ha ammesso di aver contato su un’affluenza decisamente superiore: “Non credo sia un bene per la democrazia un’affluenza così bassa. C’è un Paese preoccupato che non trova nella proposta politica né una risposta né una ...

