Criminale russo condannato a 23 anni va a combattere in Ucraina nel gruppo Wagner: 'Ucciso da una scheggia in testa' (Di lunedì 26 settembre 2022) condannato a 23 anni di carcere, il capo di una banda Criminale russa ha chiesto di poter combattere in Ucraina ed è stato mandato in prima linea dal gruppo Wagner , che ha reclutato detenuti come ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 settembre 2022)a 23di carcere, il capo di una bandarussa ha chiesto di poterined è stato mandato in prima linea dal, che ha reclutato detenuti come ...

rulajebreal : I cittadini russi non vogliono morire o essere sacrificati per mano di un dittatore intento a portare avanti questo… - MauroBeltramo : RT @leggoit: Criminale russo condannato a 23 anni va a combattere in #Ucraina nel #gruppo #Wagner: «Ucciso da una scheggia in testa» https:… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Criminale russo condannato a 23 anni va a combattere in #Ucraina nel #gruppo #Wagner: «Ucciso da una scheggia in testa» https:… - leggoit : Criminale russo condannato a 23 anni va a combattere in #Ucraina nel #gruppo #Wagner: «Ucciso da una scheggia in te… - PolScorr : @mercuri60654635 @marcopalears È una separatista filo russo, sarà madre o sorella di qualche mercenario pagato da P… -