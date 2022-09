Ascolti TV | Domenica 25 settembre 2022. Soliti Ignoti 22.4%, Scherzi a Parte 11.2%. Elezioni: Porro 7.6%, Mentana 12.3%, Vespa 18.7% (Di lunedì 26 settembre 2022) Bruno Vespa Nella serata di ieri, Domenica 25 settembre 2022, su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda dalle 20.45 alle 22.26, ha conquistato 4.393.000 spettatori pari al 22.4% di share (presentazione 3.919-000 – 20.3%, Saluti e Aspettando Mina settembre 2, in onda dalle 22.33 alle 22.37, ha segnato il 13.1% con 2.410.000 spettatori. Su Canale 5 Scherzi a Parte, in onda dalle 21.45 alle 24.41, ha raccolto davanti al video 1.684.000 spettatori pari all’11.2% di share (presentazione 1.914.000 – 9.6%, Highlights 500.000 – 6.8%) . Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 907.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, di 923.000 (4.8%) nel secondo e di 734.000 (4.3%) nel terzo. Su Italia 1 Skyscraper ha intrattenuto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 settembre 2022) BrunoNella serata di ieri,25, su Rai1– Il Ritorno, in onda dalle 20.45 alle 22.26, ha conquistato 4.393.000 spettatori pari al 22.4% di share (presentazione 3.919-000 – 20.3%, Saluti e Aspettando Mina2, in onda dalle 22.33 alle 22.37, ha segnato il 13.1% con 2.410.000 spettatori. Su Canale 5, in onda dalle 21.45 alle 24.41, ha raccolto davanti al video 1.684.000 spettatori pari all’11.2% di share (presentazione 1.914.000 – 9.6%, Highlights 500.000 – 6.8%) . Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 907.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, di 923.000 (4.8%) nel secondo e di 734.000 (4.3%) nel terzo. Su Italia 1 Skyscraper ha intrattenuto ...

