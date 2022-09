Antonino Spinalbese riceve una domanda e la regia stacca immediatamente | c’entra Belen

lacommare_ : #Antoninospinalbese rivela il motivo che lo ha portato ad allontanarsi da #Belen nuove rivelazioni dal #gfvip… - MaryPayne9444 : RT @iamxmarta: CAPITE PERCHÉ ANTONINO SPINALBESE È IL MIO PROTETTO? #gfvip - iamxmarta : CAPITE PERCHÉ ANTONINO SPINALBESE È IL MIO PROTETTO? #gfvip - infoitcultura : GFVip, Antonino Spinalbese parla per la prima volta di sua figlia Luna Marì - AngoloDV : Gf Vip 7: Antonino Spinalbese parla della sua prima fidanzata #gfvip7 #gfvip #antoninospinalbese #belenrodriguez… -

Trascorsa una settimana dall'inizio della sua avventura nell a settima edizione del Grande Fratello Vip e,, l'ex hair - stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez , sembra stia vivendo il reality con lo scopo di farsi conoscere a 360° e raccontarsi il più possibile ad un pubblico che lo ...Poco fa nella diretta del Grande Fratello Vip 7stava chiacchierando con altri concorrenti in giardino. Gli altri coinvolti erano Sofia Giaele, Cristina Quaranta e si è unito anche George Ciupilan. A raccontare la sua vita ...Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip non può non parlare della ex compagna, Belen Rodriguez, e dei figli avuti con lei. Il ragazzo ha spiegato come è oggi il suo rapporto con la figlia, Luna Mar ...Antonino Spinalbese parla di Santiago De Martino al Grande Fratello Vip 7: qual è il suo rapporto con il figlio di Belen Rodriguez e Stefano.