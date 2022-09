Video, Sonego vince l'Atp di Metz: gli highlights della finale con Bublik (Di domenica 25 settembre 2022) Nella finale del torneo di tennis Atp di Metz, Lorenzo Sonego supera Bublik per 7 - 6 6 - 2. Guarda il Video con gli highlights del ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 25 settembre 2022) Nelladel torneo di tennis Atp di, Lorenzosuperaper 7 - 6 6 - 2. Guarda ilcon glidel ...

Eurosport_IT : Questa ci mancava ?? #Bublik | #EurosportTENNIS - aspide_l : Bublik è completamente pazzo ????? Grande Sonego ???? - livetennisit : Lorenzo Sonego parla dopo la vittoria a Metz: “Questo è un momento davvero emozionante per me, è stato un anno duro… - sportface2016 : #MoselleOpen | #Sonego vs #Bublik 7-6(3) 6-2: gli highlights della finale (VIDEO) -