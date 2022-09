Tegola Juventus | Miretti infortunato con l’Under 21

Leggi su 11contro11

(Di domenica 25 settembre 2022) Altrasi abbatte per la: Fabio, lascia il ritiro della Nazionale U21 per un trauma alla caviglia destra. Il giovane centrocampista bianconero torna con largo anticipo alladi Massimiliano Allegri ed ora c’è da capire come si evolverà la questione per le prossime partite della Vecchia Signora., il comunicato ufficiale Il centrocampista bianconero ha dovuto lasciare il ritorno della Nazionale U21 a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra in allenamento. Al suo rientro, svolgerà a Torino gli esami di rito per capire la portata del problema e i tempi di recupero. Il comunicato ufficiale: “Il centrocampista dellaFabio ...