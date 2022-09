Servire quando tocca al compagno: cosa prevede il regolamento (Di domenica 25 settembre 2022) Nella recente finale nell’Open WPT di Stoccolma è capitato che le numero uno del mondo Alejandra Salazar e Gemma Triay servissero entrambe nello stesso game. Una svista in buona fede, della quale non si sono accorte né le avversarie né il giudice di sedia. Secondo il regolamento, i punti giocati così restano validi Leggi su federtennis (Di domenica 25 settembre 2022) Nella recente finale nell’Open WPT di Stoccolma è capitato che le numero uno del mondo Alejandra Salazar e Gemma Triay servissero entrambe nello stesso game. Una svista in buona fede, della quale non si sono accorte né le avversarie né il giudice di sedia. Secondo il, i punti giocati così restano validi

Believe21063843 : Cominciare a dimenticarsi un pochino di se stessi sarebbe già un primo passo verso una società più solidale e giust… - Decet_Sperare : Quando inizierà l’era dei demagoghi, dei ciarlatani, una lingua come quella latina non potrà più servire e qualsias… - Raffipaffy : Io che sto ancora qui a crucciarmi su chi votare cercando di capire quanto potrebbe effettivamente servire dare un… - FlavioBertolin8 : @HHezerS7 @GiovaB95 Quando vedi Rafa servire le prime a una media di 160 kmh, non ci vuole tanto per capire che é debilitato. - Mestrvat : Comunque no racism ma Tiafoe quando si prepara a servire pare un certo animale molto simile all'uomo. -