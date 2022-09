Pasolini e Morricone sotto il cielo de El Jem (Di domenica 25 settembre 2022) Una serata indimenticabile tenutasi in un luogo che da molti viene chiamato il "Colosseo africano", ad El Jem , nel cuore della Tunisia, si erge uno dei simboli della cultura, della civiltà e della ... Leggi su globalist (Di domenica 25 settembre 2022) Una serata indimenticabile tenutasi in un luogo che da molti viene chiamato il "Colosseo africano", ad El Jem , nel cuore della Tunisia, si erge uno dei simboli della cultura, della civiltà e della ...

globalistIT : - tbuccico69 : A Mahdia in Tunisia con il Fortissimo Festival con Gabriele Lavia ! La cultura che unisce sempre! @globalistIT… - zazoomblog : El Jem: nel terzo anfiteatro al via Fortissimo Festival tra Pasolini e Morricone - #terzo #anfiteatro #Fortissimo - rinascitaoggi : Musica: 'Fortissimo Festival' sbarca in Tunisia per rendere omaggio a Morricone e Pasolini - rinascitaoggi : Musica: 'Fortissimo Festival' sbarca in Tunisia per rendere omaggio a Morricone e Pasolini -