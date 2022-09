Nations League | il francese Bastien arbitrerà Ungheria - Italia

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - DiMarzio : #NationsLeague | #RepubblicaCeca-#Portogallo, le formazioni ufficiali ?? - sportli26181512 : Francia, la gestione di Giroud: Il ct della Francia Didier Deschamps dovrebbe tenere a riposo Olivier Giroud per la… - ZerounoTv : Nations League, Immobile salta anche l’Ungheria - Eurosport_IT : Lotito ha bloccato la partenza di Immobile per l'Ungheria? ????????? #NationsLeague | #Azzurri | #Nazionale |… -

BUDAPEST (Ungheria) - Ciro Immobile non farà parte della spedizione azzurra a Budapest per la gara di domani contro l'Ungheria , ultima partita del girone tre di. Dopo gli ultimi esami alla coscia destra a cui si è sottoposto l'attaccante della Lazio, lo staff della Nazionale ha deciso di non rischiarlo è così farà ritorno nella capitale. Dopo ...Benoit Bastien arbitrerà la partita fra Ungheria e Italia, valida per lae in programma domani sera sul terreno della Puskas Arena di Budapest. Il direttore di gara francese sarà assistito dai connazionali Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Il IV uomo ...L’attaccante laziale non partirà nemmeno per Budapest e farà ritorno a Roma, dove potrà fare il tifo dal suo divano per i compagni nella speranza che arrivino i tre punti necessari per andare a ...Nuovi esami per il centravanti della Lazio, confermata l'indisponibilità ROMA (ITALPRESS) - Niente da fare per Ciro Immobile. L'attaccante ...