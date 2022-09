Milan, Maldini: “Per acquistare Theo non vi presentate neanche” (Di domenica 25 settembre 2022) Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato del suo lavoro nel club rossonero al Festival dello sport. Milan, Maldini: “Giroud è un campione” Maldini ha parlato cosi di Giroud: “È un campione, punto e basta. Ha vinto un Mondiale, gioca in nazionale, è un professionista esemplare. La caratteristica principale di un campione è che è umile ed è un uomo squadra. Un campione viene fuori quando c’è bisogno. All’inizio è stato limitato da qualche infortunio, ma poi è venuto fuori. Ma è la storia di tanti giocatori che sapevano che l’occasione era quella. Internamente sapevamo che quella era l’occasione per arrivare ad un sogno, lo sentivamo, ci abbiamo creduto e i risultati sono arrivati“. Su De Ketelaere: “Innanzitutto il mercato è dinamico. Noi abbiamo provato a prendere Botman prima di ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 25 settembre 2022) Il direttore tecnico del, Paolo, ha parlato del suo lavoro nel club rossonero al Festival dello sport.: “Giroud è un campione”ha parlato cosi di Giroud: “È un campione, punto e basta. Ha vinto un Mondiale, gioca in nazionale, è un professionista esemplare. La caratteristica principale di un campione è che è umile ed è un uomo squadra. Un campione viene fuori quando c’è bisogno. All’inizio è stato limitato da qualche infortunio, ma poi è venuto fuori. Ma è la storia di tanti giocatori che sapevano che l’occasione era quella. Internamente sapevamo che quella era l’occasione per arrivare ad un sogno, lo sentivamo, ci abbiamo creduto e i risultati sono arrivati“. Su De Ketelaere: “Innanzitutto il mercato è dinamico. Noi abbiamo provato a prendere Botman prima di ...

