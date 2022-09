Meghan Markle e i soldi che avrebbe voluto per lavorare per la Corona (Di domenica 25 settembre 2022) Nulla scuote il Regno Unito più delle biografie sulla Famiglia Reale. In queste ore è stato Valentine Low con il suo nuovo libro Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown a seminare notizie bomba su Harry e Meghan. Lo scrittore, infatti, ha raccolto le testimonianza di molti dipendenti del Palazzo, che hanno trovato l’occasione giusta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e “vendicarsi” per il trattamento ricevuto dalla Markle. Il nuovo libro rivela dettagli scottanti sulla situazione del principe Harry e della moglie Meghan prima che abbandonassero la Famiglia Reale. Uno di questi riguarda la presunta richiesta di soldi da parte dell’ex attrice, che avrebbe voluto essere pagata per il lavoro svolto come reale. AnsaNon da meno i dettagli che emergono sul rapporto del marito ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 settembre 2022) Nulla scuote il Regno Unito più delle biografie sulla Famiglia Reale. In queste ore è stato Valentine Low con il suo nuovo libro Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown a seminare notizie bomba su Harry e. Lo scrittore, infatti, ha raccolto le testimonianza di molti dipendenti del Palazzo, che hanno trovato l’occasione giusta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e “vendicarsi” per il trattamento ricevuto dalla. Il nuovo libro rivela dettagli scottanti sulla situazione del principe Harry e della moglieprima che abbandonassero la Famiglia Reale. Uno di questi riguarda la presunta richiesta dida parte dell’ex attrice, cheessere pagata per il lavoro svolto come reale. AnsaNon da meno i dettagli che emergono sul rapporto del marito ...

