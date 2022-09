LIVE Sonego-Bublik 7-6 6-2, Finale ATP Metz 2022 in DIRETTA: l’azzurro domina l’estroso kazako, conquista il terzo titolo e torna in top50! (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Lorenzo Sonego conquista il terzo titolo in carriera! Il tennista azzurro batte Aleksandr Bublik con il punteggio di 7-6(3) 6-2 e torna anche in top50 dopo un anno complicato in seguito al gran 2021 disputato. Dopo Antalya 2019 e Cagliari 2022, l’italiano torna al successo domando l’estroso kazako in un’ora e ventinove minuti, dominando per lunghi tratti la sfida e concludendo una settimana di grazia senza perdere set. FINE SECONDO SET 6-2 GAME SET AND MATCH LORENZO Sonego CHE conquista IL terzo titolo 40-15 DUE MATCH POINT Sonego 30-15 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.09 Lorenzoilin carriera! Il tennista azzurro batte Aleksandrcon il punteggio di 7-6(3) 6-2 eanche in top50 dopo un anno complicato in seguito al gran 2021 disputato. Dopo Antalya 2019 e Cagliari, l’italianoal successo domandoin un’ora e ventinove minuti,ndo per lunghi tratti la sfida e concludendo una settimana di grazia senza perdere set. FINE SECONDO SET 6-2 GAME SET AND MATCH LORENZOCHEIL40-15 DUE MATCH POINT30-15 ...

