Domenica In, Mara Venier: "Mando in tilt la regia. Non mandate in onda nulla di ciò che abbiamo concordato"

Non è Domenica senza Domenica In. L'amatissimo programma di Mara Venier vanta buoni ascolti e apprezzamento e fiducia da parte del pubblico che, ogni fine settimana, segue con interesse la trasmissione. Tra gli ospiti della puntata odierna Milly Carlucci, che ha presentato il cast di Ballando con le Stelle. Prima di lasciarle la parola, però, Venier si è rivolta alla produzione: "Mando in tilt la regia! Non Mando nulla di quello che abbiamo concordato". Nel corso della puntata, la conduttrice ha ballato con uno dei maestri di Ballando con le Stelle, cubano, con cui si è esibita in una salsa. 'Zia Mara' gli ha anche tolto la giacca per aiutarlo a muoversi con facilità.

