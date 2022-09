Challenger Genova 2022 | Pellegrino ko in finale | passa Monteiro in due set

Leggi su sportface

(Di domenica 25 settembre 2022) Sfuma il titolo al torneo Atpdiper Andrea. Il pugliese nell’ultimo atto si è arreso contro il più quotato brasiliano Thiago, che si è imposto per 6-1 7-6(2) dopo un’ora e quarantotto minuti di lotta. Perfetta la prestazione del sudamericano nel primo set, in cui ha dominato le operazioni levando la battuta all’azzurro in ben tre occasioni. Nel secondo c’è stata decisamente più battaglia. L’italiano non è riuscito ad approfittare dell’unico tentennamento del suo avversario nel nono game, in cui per l’unica volta nel match ha offerto una palla break. Rifugiatosi al tie-break,non ha più tolto il piede dall’acceleratore condannandoad un’amara sconfitta. SportFace.