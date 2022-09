Calendario Laver Cup 2022 oggi: orari partite 25 settembre, dove vederle in tv e streaming, quando gioca Berrettini (Di domenica 25 settembre 2022) oggi, domenica 25 settembre, per la Laver Cup 2022, alla O2 Arena di Londra si giocheranno quattro sfide, una in doppio e tre in singolare. Sessione unica dalle 13.00 con Berrettini / Murray-Auger-Aliassime / Sock, Djokovic-Auger-Aliassime, Tsitsipas-Tiafoe e Ruud-Fritz. oggi ogni incontro vale 3 punti, all’Europa servono due successi per vincere. Sarà possibile seguire tutti i match in diretta tv su Eurosport 1 (visibile anche su Sky al canale 210), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player, discovery+, DAZN, Sky Go, Tim Vision, NOW. PROGRAMMA 25 settembre Laver CUP 2022 EUROPA-MONDO 8-4 DOPO LA SECONDA GIORNATA O2 Arena Dalle 13.00 italianeMatteo Berrettini / Andy Murray ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022), domenica 25, per laCup, alla O2 Arena di Londra si giocheranno quattro sfide, una in doppio e tre in singolare. Sessione unica dalle 13.00 con/ Murray-Auger-Aliassime / Sock, Djokovic-Auger-Aliassime, Tsitsipas-Tiafoe e Ruud-Fritz.ogni incontro vale 3 punti, all’Europa servono due successi per vincere. Sarà possibile seguire tutti i match in diretta tv su Eurosport 1 (visibile anche su Sky al canale 210), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player, discovery+, DAZN, Sky Go, Tim Vision, NOW. PROGRAMMA 25CUPEUROPA-MONDO 8-4 DOPO LA SECONDA GIORNATA O2 Arena Dalle 13.00 italianeMatteo/ Andy Murray ...

