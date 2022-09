Asia Bigolin in lacrime ad Amici 22 per le parole di Alessandra Celentano (Di domenica 25 settembre 2022) Che anno sarebbe senza che la maestra Alessandra Celentano riducesse in lacrime qualche allieva? Oggi al pomeridiano di Amici 22 ci ha mostrato un bel siparietto in perfetto stile suo. Al centro della discussione l’alunna Asia Bigolin, scelta da Raimondo Todaro. L’allieva non ha studiato danza, se non poco hip hop, e mostra evidenti lacune, ammesse da tutti i docenti. Tuttavia il maestro di latino – americano ritiene che lei sia una scommessa e vuole che resti nella scuola di Canale 5. Asia Bigolin piange ad Amici 22: “I modi…“ Asia Bigolin è perfettamente conscia di non essere allo stesso livello degli altri allievi e di esser stata fortunata ad essere stata scelta dal maestro Todaro. Ma non si ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 25 settembre 2022) Che anno sarebbe senza che la maestrariducesse inqualche allieva? Oggi al pomeridiano di22 ci ha mostrato un bel siparietto in perfetto stile suo. Al centro della discussione l’alunna, scelta da Raimondo Todaro. L’allieva non ha studiato danza, se non poco hip hop, e mostra evidenti lacune, ammesse da tutti i docenti. Tuttavia il maestro di latino – americano ritiene che lei sia una scommessa e vuole che resti nella scuola di Canale 5.piange ad22: “I modi…“è perfettamente conscia di non essere allo stesso livello degli altri allievi e di esser stata fortunata ad essere stata scelta dal maestro Todaro. Ma non si ...

