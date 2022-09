Ucraina, Lavrov: “Russofobia grottesca” (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – ”In Occidente c’è una Russofobia grottesca”. Quello che gli occidentali vogliono fare ”non è sconfiggerci. Vogliono toglierci dalle cartine, cancellarci dalle mappe”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu a New York. ”Ricordiamoci che le Nazioni Unite non sono state create per portarci in paradiso, ma per salvarci dall’inferno” dice, citando l’ex segretario generale delle Nazioni Unite Dag Hammarskjöld. ”E’ stato Zelensky il primo parlare di nucleare lo scorso gennaio e non noi” ha detto il ministro degli Esteri russo. Una conferenza stampa dove ha indicato che il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ”a gennaio ha detto che è stato un errore per l’Ucraina abbandonare le armi nucleari”. E ”dopo di lui, che è stato il primo a sollevare ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – ”In Occidente c’è una”. Quello che gli occidentali vogliono fare ”non è sconfiggerci. Vogliono toglierci dalle cartine, cancellarci dalle mappe”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergeiintervenendo all’Assemblea generale dell’Onu a New York. ”Ricordiamoci che le Nazioni Unite non sono state create per portarci in paradiso, ma per salvarci dall’inferno” dice, citando l’ex segretario generale delle Nazioni Unite Dag Hammarskjöld. ”E’ stato Zelensky il primo parlare di nucleare lo scorso gennaio e non noi” ha detto il ministro degli Esteri russo. Una conferenza stampa dove ha indicato che il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ”a gennaio ha detto che è stato un errore per l’abbandonare le armi nucleari”. E ”dopo di lui, che è stato il primo a sollevare ...

rusembitaly : ?? Discorso del Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov alla riunione del Consiglio di si… - indacokid : RT @rusembitaly: ?? Discorso del Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov alla riunione del Consiglio di sicurezza… - Erdsve : 'Zelensky ha avviato un processo che ha reso intollerabile per i russi etnici la vita in Ucraina, che ha portato al… - GiusPecoraro : RT @ROBYBOX: Il disagio di Lavrov -in USA c’è una dittatura -la russofobia dell’Occidente vuole smembrare la Russia -l’Ucraina uno stato… - SaP011 : RT @rusembitaly: ?? Discorso del Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov alla riunione del Consiglio di sicurezza… -