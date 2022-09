Tutto quello che c'è da sapere sul voto di domenica (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Più di 50 milioni di italiani, di cui circa 5 milioni residenti all'estero, voteranno per rinnovare la Camera dei Deputati (400 seggi) e il Senato della Repubblica (200 seggi). È la prima elezione dopo il taglio dei parlamentari deciso con la legge costituzionale del gennaio 2020. Fino ad oggi i deputati erano 630 e i senatori 315. Si voterà solo domenica 25 settembre dalle 7 alle 23. Gli italiani all'estero hanno votato in questi giorni per corrispondenza e hanno dovuto far pervenire il plico con le schede al proprio ufficio consolare, pena annullamento, entro e non oltre le 16 (ora locale) di giovedì 22 settembre. Come vengono distribuiti i seggi Quest'anno ci sarà la novità, introdotta con la legge costituzionale dell'ottobre 2021, dei diciottenni che potranno votare per il Senato. Nelle precedenti elezioni votarono per il Senato solo gli over 25. I seggi ... Leggi su agi (Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Più di 50 milioni di italiani, di cui circa 5 milioni residenti all'estero, voteranno per rinnovare la Camera dei Deputati (400 seggi) e il Senato della Repubblica (200 seggi). È la prima elezione dopo il taglio dei parlamentari deciso con la legge costituzionale del gennaio 2020. Fino ad oggi i deputati erano 630 e i senatori 315. Si voterà solo25 settembre dalle 7 alle 23. Gli italiani all'estero hanno votato in questi giorni per corrispondenza e hanno dovuto far pervenire il plico con le schede al proprio ufficio consolare, pena annullamento, entro e non oltre le 16 (ora locale) di giovedì 22 settembre. Come vengono distribuiti i seggi Quest'anno ci sarà la novità, introdotta con la legge costituzionale dell'ottobre 2021, dei diciottenni che potranno votare per il Senato. Nelle precedenti elezioni votarono per il Senato solo gli over 25. I seggi ...

