Tu Si Que Vales 2022: Dima e Roman in finale immediata! (video e gallery) (Di sabato 24 settembre 2022) Nella seconda puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 24 settembre 2022, abbiamo potuto assistere anche all’esibizione di Dima e Roman, due acrobati russi, padre e figlio, che hanno portato in studio una cosa straordinaria: mentre il padre teneva in equilibrio un palo, il figlio, arrampicato in cima, compiva evoluzioni strepitose. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il brano e, soprattutto, l’atteggiamento non è piaciuto né alla giuria, né al pubblico, che gli ha dato addirittura il 92% di no. La performance non poteva che convincere pubblico e giuria: per loro il 100% delle prefrenze. I giudici si sono alzati, mandandoli in ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 settembre 2022) Nella seconda puntata di Tu Si Quedi stasera, 24 settembre, abbiamo potuto assistere anche all’esibizione di, due acrobati russi, padre e figlio, che hanno portato in studio una cosa straordinaria: mentre il padre teneva in equilibrio un palo, il figlio, arrampicato in cima, compiva evoluzioni strepitose. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il brano e, soprattutto, l’atteggiamento non è piaciuto né alla giuria, né al pubblico, che gli ha dato addirittura il 92% di no. La performance non poteva che convincere pubblico e giuria: per loro il 100% delle prefrenze. I giudici si sono alzati, mandandoli in ...

SignOfThePussy : tu si que vales il miglior show della mediaset a mani basse - aelredo : Un applauso a Tu si que vales che di fronte a padre e figlio russi, acrobati bravissimi li manda subito in finale.… - maremalinconia : RT @_s__04: perché guardi tu si que vales? io:… - allynametweet : E si guarda tu sì que vales - realkekka : Purtroppo stasera niente tu si que vales per me, però,un secondo per dire quanto sia bella Giulia me lo prendo tutt… -