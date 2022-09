Tragedia in Serie C, muore un tifoso sugli spalti durante Catanzaro-Messina: il cordoglio di Ghirelli (Di sabato 24 settembre 2022) Tragedia questa sera allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Un uomo di 53 anni è infatti deceduto durante la gara di Serie C Catanzaro-Messina in seguito a un malore mentre dagli spalti stava seguendo il match. Il Catanzaro ha quindi deciso di annullare la classica conferenza stampa. A seguito della Tragedia, lo stesso Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha così voluto commentare su Twitter: “Catanzaro-Messina, la morte per infarto del tifoso catanzarese è un dolore immenso. No, non si può morire in un luogo di gioia! Noi tutti della Legs Pro ci stringiamo intorno alla famiglia e alla società calcistica Catanzaro”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022)questa sera allo Stadio Nicola Ceravolo di. Un uomo di 53 anni è infatti decedutola gara diin seguito a un malore mentre daglistava seguendo il match. Ilha quindi deciso di annullare la classica conferenza stampa. A seguito della, lo stesso Presidente della Lega Pro, Francesco, ha così voluto commentare su Twitter: “, la morte per infarto delcatanzarese è un dolore immenso. No, non si può morire in un luogo di gioia! Noi tutti della Legs Pro ci stringiamo intorno alla famiglia e alla società calcistica”. SportFace.

