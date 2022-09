Se anche il New York Times scopre la parola “monnezzaro” c’è un problema (Di sabato 24 settembre 2022) Tomas Milian purtroppo questa volta c’entra poco, e dove non sono riusciti Bruno Corbucci e Mario Amendola, ha trionfato il sindaco Roberto Gualtieri che è riuscito nel dubbio primato di far finire sulle pagine del prestigioso New York Times, per la prima volta nella sua storia editoriale, la parola “monnezzaro”. Poche settimane fa, il quotidiano americano ha dedicato un lungo e doloroso reportage a firma di Jason Horowitz sulla situazione in cui versa la Capitale d’Italia. Una sorta di revival postmoderno e trash, e mai termine fu più azzeccato visto il tema, del declino dell’impero romano letto non più attraverso le viscere degli uccelli ma ricorrendo a lunghe gallerie di foto a base di ratti, cassonetti ricolmi e traboccanti di rifiuti, tappeti laocoontici di sacchi della spazzatura che si dipanano a terra ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 settembre 2022) Tomas Milian purtroppo questa volta c’entra poco, e dove non sono riusciti Bruno Corbucci e Mario Amendola, ha trionfato il sindaco Roberto Gualtieri che è riuscito nel dubbio primato di far finire sulle pagine del prestigioso New, per la prima volta nella sua storia editoriale, la”. Poche settimane fa, il quotidiano americano ha dedicato un lungo e doloroso reportage a firma di Jason Horowitz sulla situazione in cui versa la Capitale d’Italia. Una sorta di revival postmoderno e trash, e mai termine fu più azzeccato visto il tema, del declino dell’impero romano letto non più attraverso le viscere degli uccelli ma ricorrendo a lunghe gallerie di foto a base di ratti, cassonetti ricolmi e traboccanti di rifiuti, tappeti laocoontici di sacchi della spazzatura che si dipanano a terra ...

