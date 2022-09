Putin alza le pene per i disertori. L’allarme di Borrell (Ue): “Sul nucleare la minaccia è seria” (Di sabato 24 settembre 2022) Rischiano fino a dieci anni di carcere i disertori russi, coloro che si rifiutano di combattere o di obbedire agli ordini dei loro superiori: lo ha deciso il presidente russo Vladimir Putin che ha firmato oggi il provvedimento approvato in settimana dalle Camere. Fino ad ora i disertori rischiavano una pena fino a cinque anni di carcere. disertori in fuga da Putin verso la Finlandia e la Georgia La firma arriva mentre continua la fuga dal Paese degli arruolabili. La coda di veicoli in fila al confine tra Russia e Georgia ha raggiunto i 10 chilometri. A renderlo noto è la Bbc, precisando che l’attesa per riuscire a passare supera le venti ore. Da quando il presidente Putin ha annunciato la mobilitazione parziale, è iniziata la fuga verso i paesi vicini di quanti tra i cittadini russi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) Rischiano fino a dieci anni di carcere irussi, coloro che si rifiutano di combattere o di obbedire agli ordini dei loro superiori: lo ha deciso il presidente russo Vladimirche ha firmato oggi il provvedimento approvato in settimana dalle Camere. Fino ad ora irischiavano una pena fino a cinque anni di carcere.in fuga daverso la Finlandia e la Georgia La firma arriva mentre continua la fuga dal Paese degli arruolabili. La coda di veicoli in fila al confine tra Russia e Georgia ha raggiunto i 10 chilometri. A renderlo noto è la Bbc, precisando che l’attesa per riuscire a passare supera le venti ore. Da quando il presidenteha annunciato la mobilitazione parziale, è iniziata la fuga verso i paesi vicini di quanti tra i cittadini russi ...

