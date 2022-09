Napoli, questione Meret da risolvere: “Giuntoli è fiducioso” (Di sabato 24 settembre 2022) La situazione generale del Napoli è positiva, infatti, la società guarda con fiducia verso il futuro. Tuttavia, ci sono delle questioni ancora spinose da risolvere come il caso legato ad Alex Meret, portiere della squadra. questione Meret spinosa ma Giuntoli fiducioso Alex Meret è il portiere in scadenza nel 2023 e la società azzurra sta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 24 settembre 2022) La situazione generale delè positiva, infatti, la società guarda con fiducia verso il futuro. Tuttavia, ci sono delle questioni ancora spinose dacome il caso legato ad Alex, portiere della squadra.spinosa maAlexè il portiere in scadenza nel 2023 e la società azzurra sta L'articolo

sininenvoima : @MattBest__ @IvanShkmkrs @diego_tvl @PolliceAzzurro Ma nessuno sputa sulla povertà. Si sta parlando in ottica sec N… - MattBest__ : @sininenvoima @IvanShkmkrs @diego_tvl @PolliceAzzurro Ma il Napoli non fallisce se metti i prezzi a 20€, lo sappiam… - Illma7ic10 : @EresMar_ Sì, quello che dico io è che non è una questione di cifre ma di proporzioni. I prezzi variano a seconda d… - loikon : @matteo980629 @PolliceAzzurro @sscnapoli Sulla questione ticket e abbonamenti e chiudo, la cosa che critico al Napo… - loikon : @matteo980629 @PolliceAzzurro @sscnapoli È una questione di puro marketing. Poi che il tifoso non abbia i soldi, pe… -