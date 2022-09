Le specialità norvegesi che non sapevate di voler assaggiare

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 settembre 2022) Nel Paese in cui la sostenibilità è una responsabilità concretamente condivisa e la qualità della vita non è solo una chimerica aspirazione, stiamo assistendo ad una rivoluzione culinaria silente e al tempo stesso galoppante, che vede coinvolto ogni orgoglioso livello della filiera alimentare. Le antichissime abitudini agricole, unite alle peculiarità climatiche e territoriali, gettano le fondamenta per la proliferazione di piccole fattorie, aziende agricole e realtà produttive, rispondendo al crescente consumo di alimenti locali e biologici sia nei ristoranti che nelle case. In un contesto idilliaco e quasi avulso dal resto del mondo, il cibo sa evocare immagini e ricordi di un tempo passato, e stupire il palato con sapori primitivi, eccentrici e talvolta arditi che portano alta la bandiera di una cucina autentica che non teme di risultare impopolare. Pane e ...