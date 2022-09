L’arte di non chiedere scusa (Di sabato 24 settembre 2022) Dal vertice dell’Unione Europea al tinello di una casa di periferia, un imperativo categorico attraversa il continente: «Chiedi scusa!». Il capo della Lega, Matteo Salvini, lo pretende dalla presidente della Commissione Europea, a nome del popolo ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 24 settembre 2022) Dal vertice dell’Unione Europea al tinello di una casa di periferia, un imperativo categorico attraversa il continente: «Chiedi!». Il capo della Lega, Matteo Salvini, lo pretende dalla presidente della Commissione Europea, a nome del popolo ... sul sito.

azzarus70 : @valy_s Ma che fastidio ti danno? L’arte di farsi i kaxxi propri. Se sei qui che twitty magari devi ringraziare la mascherina e non lo sai. - robetronp : RT @Moonlightshad1: Si dice che la politica è l’arte del possibile, nelle condizioni in cui siamo la soluzione non era il voto utile per no… - emiliomagrini : RT @Moonlightshad1: Si dice che la politica è l’arte del possibile, nelle condizioni in cui siamo la soluzione non era il voto utile per no… - la_stabe : RT @Moonlightshad1: Si dice che la politica è l’arte del possibile, nelle condizioni in cui siamo la soluzione non era il voto utile per no… - Hipatia36538162 : RT @Moonlightshad1: Si dice che la politica è l’arte del possibile, nelle condizioni in cui siamo la soluzione non era il voto utile per no… -

Lunedì 26 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo ... Sabato e domenica sono due giornate un po' sottotono per l'amore. In amore i successi non mancheranno; se però cerchi un affetto ... grande, anima di Nannarella (suo nome d'arte), che aveva la stessa ... Elezioni politiche, dati affluenza definitivi Bologna ed Emilia Romagna ... Schlein candidata indipendente nelle liste PD: 'Non potevo ... 'A rischio diritti come l'aborto' Elezioni, le Sardine al ... Il critico d'arte: 'E' una statua, vinco io. Da ignoranti candidare i portici' ... Il giornale dell'Arte ... Sabato e domenica sono due giornate un po' sottotono per'amore. In amore i successimancheranno; se però cerchi un affetto ... grande, anima di Nannarella (suo nome d'), che aveva la stessa ...... Schlein candidata indipendente nelle liste PD: 'potevo ... 'A rischio diritti come'aborto' Elezioni, le Sardine al ... Il critico d': 'E' una statua, vinco io. Da ignoranti candidare i portici' ... L'arte non è ciò che sembra