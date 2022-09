La Commissione Europea premia i Porti turistici più virtuosi (Di sabato 24 settembre 2022) Grande soddisfazione tra i Porti turistici che hanno partecipato alla prima edizione dei Blue Marina Awards promossi da Assonautica italiana e nati da un’idea di Walter Vassallo, che ne ha coordinato l’organizzazione. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri mattina presso il Salone Nautico di Genova alla presenza di autorità e operatori del settore. Il nuovo marchio di riconoscimento alle eccellenze della nautica ha visto partner Assonat (Associazione nazionale approdi e Porti turistici) e il RINA, ente tecnico dei premi che ha definito i requisiti di valutazione super partes e quindi ha analizzato le risposte da parte dei Porti e approdi turistici ai questionari appositamente predisposti. “Quattro i riconoscimenti – ha spiegato Nicola Battuello, Certification ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 24 settembre 2022) Grande soddisfazione tra iche hanno partecipato alla prima edizione dei Blue Marina Awards promossi da Assonautica italiana e nati da un’idea di Walter Vassallo, che ne ha coordinato l’organizzazione. La cerimonia dizione si è tenuta ieri mattina presso il Salone Nautico di Genova alla presenza di autorità e operatori del settore. Il nuovo marchio di riconoscimento alle eccellenze della nautica ha visto partner Assonat (Associazione nazionale approdi e) e il RINA, ente tecnico dei premi che ha definito i requisiti di valutazione super partes e quindi ha analizzato le risposte da parte deie approdiai questionari appositamente predisposti. “Quattro i riconoscimenti – ha spiegato Nicola Battuello, Certification ...

