Julieta | il segreto di Sofia Raffaeli

(Di sabato 24 settembre 2022)Cantaluppi ha un potere: prende sotto la sua ala una bambina con la passione per la ginnastica ritmica e ne fa un capolavoro. C’è la sua regia di allenatrice dietro la cascata di ori diai Mondiali 2022, come dietro l’argento iridato al nastro 2018 dell’altra sua allieva Milena Baldassarri, numero 5 al mondo. Due medaglie, due record: prima di, l’Italia non aveva mai avuto una campionessa del mondo; prima di Milena, non ci era mai andata così vicino. Da quando non è più ginnasta, il suo mestiere, insieme alla madre Kristina Ghiurova, è “plasmare” talenti: fare loro da guida, mental coach, angelo custode. La sette volte campionessa italiana – primato imbattuto – porta il nome della nonna,Shishmanova, gigante della ritmica bulgara. Morì in un incidente aereo ...