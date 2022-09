Italia Inghilterra, ottimismo e rimpianto (Di sabato 24 settembre 2022) Italia Inghilterra ci riconcilia con la nostra Nazionale che ora si giocherà la Final Four di Nations League contro l’Ungheria Cento giorni o giù di lì dopo la disfatta di Moenchengladbach, Italia Inghilterra riabilita la Nazionale di Roberto Mancini non solo nella classifica del girone quanto soprattutto nella percezione collettiva. La sensazione di aver ritrovato gli Azzurri è viva e concreta, seppur la formazione di Gareth Southgate, che colleziona una clamorosa retrocessione in Lega B, sia stata troppo brutta per essere vera. Ha funzionato a dovere lo sperimentale 3-5-2 del tecnico campione d’Europa in carica, forte di una cerniera difensiva stabile, di un Dimarco travolgente a sinistra e di un Raspadori in stato di grazia. E con un centrocampo capace di lievitare alla lunga distanza dopo l’avvio in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022)ci riconcilia con la nostra Nazionale che ora si giocherà la Final Four di Nations League contro l’Ungheria Cento giorni o giù di lì dopo la disfatta di Moenchengladbach,riabilita la Nazionale di Roberto Mancini non solo nella classifica del girone quanto soprattutto nella percezione collettiva. La sensazione di aver ritrovato gli Azzurri è viva e concreta, seppur la formazione di Gareth Southgate, che colleziona una clamorosa retrocessione in Lega B, sia stata troppo brutta per essere vera. Ha funzionato a dovere lo sperimentale 3-5-2 del tecnico campione d’Europa in carica, forte di una cerniera difensiva stabile, di un Dimarco travolgente a sinistra e di un Raspadori in stato di grazia. E con un centrocampo capace di lievitare alla lunga distanza dopo l’avvio in ...

