Inter, Zanetti: “Abbiamo preferito Lukaku a Dybala” (Di sabato 24 settembre 2022) Inter Zanetti- L’Inter è tornata a lavoro ad Appiano Gentile, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l’Udinese, per 3-1. Il dirigente sportivo dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato un’Intervista a FcInterNews, dove ha parlato del duro momento Nerazzurro e della trattativa mancata per Dybala. Di seguito, le parole dell’Argentino: Su Lautaro Martinez: “Lo Abbiamo seguito per molto tempo, parlavo con Milito che era dirigente del Racing al tempo. La cosa bella è che quando acquisti un giovane non vedi ciò che può dare nell’immediato, ma quello che potrebbe dare nei successi 4-5 anni. Sta facendo i passi che deve fare un grande giocatore deve fare, è un punto di riferimento dell’Inter e della Nazionale. Tanti lo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 24 settembre 2022)- L’è tornata a lavoro ad Appiano Gentile, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l’Udinese, per 3-1. Il dirigente sportivo dell’, Javier, ha rilasciato un’vista a FcNews, dove ha parlato del duro momento Nerazzurro e della trattativa mancata per. Di seguito, le parole dell’Argentino: Su Lautaro Martinez: “Loseguito per molto tempo, parlavo con Milito che era dirigente del Racing al tempo. La cosa bella è che quando acquisti un giovane non vedi ciò che può dare nell’immediato, ma quello che potrebbe dare nei successi 4-5 anni. Sta facendo i passi che deve fare un grande giocatore deve fare, è un punto di riferimento dell’e della Nazionale. Tanti lo ...

ferrantelli94 : RT @GiuliaLoglisci_: ???#Zanetti: “Quanto orgoglio c’è nel vedere #Lautaro all’#Inter? Qui non sono modesto. Gran parte del merito è stato m… - ferrantelli94 : RT @marifcinter: #Zanetti: “Lautaro mi riempie di orgoglio. L’abbiamo preso molto giovane, seguito molto, parlando con Bati e Milito. Sta f… - RoccoFiorenzo : Caro Zanetti dopo si è scoperto che Facchetti diceva arbitri di fare vincere Inter esplicitamente , almeno Moggi lo… - IRebell05 : RT @ilariofanto0: Perché non te ne torni in Argentina cazzaro? #LazioInter 4a2, 5 maggio festa nazionale.#Zanetti -