Il James Webb osserverà l' impatto DART - Dimorphos

(Di sabato 24 settembre 2022) E non sarà solo. Saranno tre i veicoli spaziali concentrati sulla collisione. La missione Double Asteroid Redirection Test () è progettata per testare una tecnica di difesa planetaria che potrebbe essere utilizzata dagli esseri umani se un giorno venisse scoperto un grande asteroide in rotta di collisione con la Terra.

... che si è già sganciato dalla sonda per filmare l'impatto a distanza di sicurezza, cercheranno di seguire l'evento anche i telescopi spaziali(di Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa) e ...La NASA sta orientando entrambi i telescopi spaziali Hubble ed il nuovissimoper tentare di catturare l'impatto di DART, impatto che avverrà all'incirca alle ore 7:14 p.m. EDT, da noi in ...I ricercatori della NASA hanno condiviso le prime immagini raccolte dal telescopio Webb che raffigurano il pianeta più esterno della galassia ...Roma, 23 set. (askanews) - Nettuno come non si era mai visto. Il telescopio spaziale James Webb continua ancora a stupire: stavolta il suo potente occhio placcato in oro ha distolto lo sguardo dall'un ...